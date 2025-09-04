Tinerii bănuiți pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice au fost arestați pentru 30 de zile

La data de 03 septembrie 2025, la propunerea organelor judiciare, instanța de judecată a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile față de doi tineri cu vârste cuprinse între 22 și 25 ani, din comuna Prăjeni, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aceștia, la data de 31 august 2025, în timp ce se aflau pe drumul public, din comuna Prăjeni, ar fi agresat fizic un tânăr, de 23 ani, din aceeași localitate, cauzându-i leziuni care au necesitat îngrijiri medicale. Prin faptele comise de către tineri, ar fi fost tulburată astfel ordinea și liniștea publică.

Tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore, iar în urma prezentării în fața instanței de judecată, aceasta a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.