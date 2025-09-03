Tineri reținuți pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice

La data de 02 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi și Secției de Poliție Rurală nr. 8 Flămânzi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doi tineri, cu vârste cuprinse între 22 și 25 ani, din comuna Prăjeni, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aceștia, la data de 31 august 2025, în timp ce se aflau pe drumul public, din comuna Prăjeni, ar fi agresat fizic un tânăr, de 23 ani, din aceeași localitate, cauzându-i leziuni care au necesitat îngrijiri medicale. Prin faptele comise de către tineri, ar fi fost tulburată astfel ordinea și liniștea publică.

Tinerii au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate într-un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.