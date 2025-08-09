Tineri reținuți pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice

La data de 07 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani – Biroul de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doi tineri, de 20 și 24 de ani, din comuna Vorona, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că, la data de 27 iulie 2025, în timp ce persoanele vătămate ( doi tineri de 20 și 23 ani, ambii din localitatea Românești ) se aflau în parcarea unei societăți comerciale, din municipiul Botoșani, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost loviți de către doi tineri, din comuna Vorona, tulburând astfel ordinea și liniștea publică.

Tinerii au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.