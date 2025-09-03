Tineri reținuți pentru încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice

La data de 02 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a trei tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 32 ani, din orașul Flămânzi, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aceștia, la data de 29 august 2025, în timp ce se aflau pe terasa unui local public, din orașul Flămânzi, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat fizic reciproc.

Astfel, prin faptele săvârșite, ordinea și liniștea publică ar fi fost tulburate.

Cei trei tineri au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice iar față de un minor, a fost dispusă măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.