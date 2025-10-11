TINERI ARESTAȚI DE POLIȚIȘTI PENTRU TÂLHĂRIE

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a doi tineri din municipiul Botoșani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Din cercetări a reieșit faptul că aceștia, la data de 17 septembrie 2025, in jurul orelor 18:00, in timp ce victima, un bărbat de 45 de ani, se deplasa pe o stradă din municipiul Botoșani, ar fi agresat-o fizic, apoi i-ar fi sustras bunurile pe care le deținea asupra sa, respectiv două telefoane mobile și bani.

La data de 9 septembrie a.c. polițiștii au pus in executare două mandate de percheziție domiciliară la locuințele celor d oua persoane bănuite de comiterea faptelor, ulterior aceștia fiind conduși la sediul poliției, unde au fost reținuți pentru 24 de ore, apoi arestați pentru 30 de zile.