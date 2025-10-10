vineri 10 octombrie, 2025
Țigări și alcool fără acte, confiscate de polițiștii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani au descoperit în bagajele unei persoane, mai multe pachete cu țigarete, precum și o cantitate de alcool, pentru care şoferul nu deținea documente de proveniență.

În data de 08 octombrie a.c., în jurul orei 22.00, pe timpul desfășurării unei misiuni specifice în zona de competență, un echipaj al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani a oprit pentru control, un autoturism, înmatriculat în R. Moldova, condus de către un cetățean român.

Astfel, în bagajele bărbatului au fost descoperite mai multe bunuri accizabile: 3.200 țigarete și 24 de sticle de alcool.

Întreaga cantitate de produse, în valoare totală de aproximativ 2.200 de lei a fost ridicată în vederea confiscării, iar bărbatul a fost sancționat contravențional.

