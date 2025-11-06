Țigarete și amendă de 20.000 de lei aplicată de polițiștii din Ștefănești, în urma unui control în trafic

La data de 5 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au organizat o acțiune pentru verificarea legalității conducătorilor auto și pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră. Astfel, în cadrul activităților desfășurate, au fost controlate peste 40 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate nouă sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 22.000 de lei, dintre care, trei sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Codului fiscal. Totodată au fost confiscate peste 100 de pachete de țigarete depistate în autoturisme.

În cadrul activităților de control în trafic, polițiștii au oprit un autoturism condus de o femeie, de 48 de ani, din comuna Avrămeni. În urma verificărilor efectuate în interiorul autoturismului au fost identificate peste 70 de pachete de țigarete de diferite mărci, de proveniență extracomunitară, fără timbru de acciză România. Femeia a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 20.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor Codului fiscal.