Teatrul VASILACHE prezintă spectacolul ”Elefănțelul curios”

Dragilor,

În zilele de joi, 16 octombrie 2025, de la ora 18:00 şi duminică, 19 octombrie 2025, de la orele 11:00 şi 12:30, Teatrul „Vasilache” va prezenta „Elefănţelul curios” un spectacol muzical şi interactiv, de Valentin Dobrescu, după o idee de Rudyard Kipling, adresat copiilor mici şi nu numai!

Regia artistică este semnată de Valentin Dobrescu, muzica este compusă de Constantin Panaite, iar scenografia îi aparţine lui Mihai Pastramagiu.

Din distribuţia spectacolului fac parte îndrăgiţii actori: Anamaria Chelaru, Ioana Buta, Oana Asofiei şi Andrei Bordianu

„Vă invităm să urmăriţi povestea unui pui de elefant, pe nume Dodo, care e foarte curios şi vrea să ştie tot ce e şi ce se întâmplă în jurul său. O întrebare neobişnuită (ce mănâncă crocodilul la cină?) ajunge să îi pună viaţa în pericol. Cu toate că trece prin tot felul de întâmplări, concluzia este că totuşi e bine să fii curios.” (Valentin Dobrescu, regizor artistic)

Preţul unui bilet este de 20 lei.

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începere spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!

Până atunci…. toate cele bune!