Teatrul Vasilache premiat la Festivalul Internaţional din Cahul

Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache” a participat, în perioada 15-17 octombrie 2025, la cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional TFC 2025 – Teatrul fără Frontiere la Cahul, organizat de Teatrul Republican Muzical Dramatic „B.P. Hasdeu” din Cahul!

La acest eveniment s-au reunit artiști profesioniști din Republica Moldova, România, Georgia, Ucraina și Austria.

Spectacolul „Dănilă Prepeleac”, în regia lui Valentin Dobrescu, prezentat publicului cahulean a fost răsplătit cu aplauze îndelungate şi apreciat de către juriul festivalului. Trupei Teatrului Vasilache” i s-a conferit diploma pentru spectacolul „Dănilă Prepeleac” şi trofeul festivalului.

Mulțumim organizatorilor pentru invitație și ospitalitate, precum și publicului din Cahul pentru primirea călduroasă și aplauzele furtunoase.