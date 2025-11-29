Tânărul polițist Ilie Gabriel a fost recompensat cu Brevet onorific pentru merite deosebite în activitatea desfășurată

Vi-l amintiți pe tânărul nostru coleg, Ilie Gabriel?
Polițistul de 21 de ani, care, pe 13 septembrie a.c., aflat în misiune la un festival din Săveni, a intervenit imediat când a observat o mamă disperată și un băiețel de 3 ani rănit la cap. Gabriel i-a preluat și i-a transportat cu autospeciala de poliție direct la spital, asigurându-se că micuțul Alex primește cât mai repede îngrijiri medicale.
Astfel, datorită lui, copilul a primit ajutor imediat, fără ca starea să i se agraveze.
Pentru implicarea și reacția sa promptă, conducerea Inspectoratului General al Poliției Române l-a recompensat pe Gabriel cu Brevet onorific pentru merite deosebite in activitatea desfășurată.
Devotamentul, empatia și responsabilitatea lui Gabriel au fost recunoscute și la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române.
Felicitări, Gabriel!
Ești un exemplu demn de urmat!
COMUNICAT INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BOTOȘANI