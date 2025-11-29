Tânărul polițist Ilie Gabriel a fost recompensat cu Brevet onorific pentru merite deosebite în activitatea desfășurată

Polițistul de 21 de ani, care, pe 13 septembrie a.c., aflat în misiune la un festival din Săveni, a intervenit imediat când a observat o mamă disperată și un băiețel de 3 ani rănit la cap. Gabriel i-a preluat și i-a transportat cu autospeciala de poliție direct la spital, asigurându-se că micuțul Alex primește cât mai repede îngrijiri medicale.