Tânără dispărută din Suceava găsită de polițiștii botoșăneni

La data de 12 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au identificat, în localitatea Mileanca, o tânără, de 35 de ani, care a fost dată în urmărire de către Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, la data de 10 octombrie 2025, aceasta ar fi părăsit în mod voluntar locuința, iar familia a solicitat sprijinul poliției pentru a o localiza, întrucât exista riscul ca aceasta să fie în pericol.

După identificarea sa, tânăra a declarat faptul că în perioada în care a fost plecată de la domiciliu, nu a fost victima niciunei infracțiuni.