luni 13 octombrie, 2025
Tânără dispărută din Suceava găsită de polițiștii botoșăneni

Tânără dispărută din Suceava găsită de polițiștii botoșăneni

La data de 12 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Darabani au identificat, în localitatea Mileanca, o tânără, de 35 de ani, care a fost dată în urmărire de către Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.

 În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, la data de 10 octombrie 2025, aceasta ar fi părăsit în mod voluntar locuința, iar familia a solicitat sprijinul poliției pentru a o localiza, întrucât exista riscul ca aceasta să fie în pericol.

 După identificarea sa, tânăra a declarat faptul că în perioada în care a fost plecată de la domiciliu, nu a fost victima niciunei infracțiuni.

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus