Tânără de 20 ani, depistată la volan, deși nu avea acest drept

La data de 24 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, pe drumul public din comuna Stăuceni, un autovehicul condus de către o tânără, de 20 ani, din municipiul Botoșani.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că aceasta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Mai mult decât atât, în urma testării cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, s-a constatat faptul că pasagerul din dreapta, un bărbat, din municipiul Botoșani, ar fi condus autovehiculul anterior, fără a avea acest drept. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorii auto au fost conduși la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.