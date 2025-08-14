Tânăr reținut pentru uciderea animalelor fără drept

La data de 13 august 2025 polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 32 de ani, din orașul Flămânzi, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept.

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, la data de 12 august a.c., în jurul orei 21:00, pe fondul unui conflict avut cu un vecin, ar fi ucis două dintre caprele pe care acesta in urmă le deținea și care se aflau pe terenul din spatele locuinței.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare preventivă al I.P.J. Botoșani.