Tânăr reținut pentru tâlhărie calificată

La data de 16 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, din municipiul Dorohoi, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie calificată. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că acesta, la data de 16 noiembrie a.c, împreună cu un alt tânăr, în timp ce se aflau pe un drum public din localitate, ar fi deposedat victima, un tânăr de 33 de ani, de telefonul mobil pe care îl avea asupra sa, prin folosirea violenței. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt.