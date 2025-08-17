Tânăr reținut pentru lovire sau alte violențe și amenințare

La data 16 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 34 de ani, din comuna Cordăreni. Din cercetări, a reieșit faptul că acesta, împreună cu alți doi tineri, de 24 si 17 ani, ar fi pătruns fără drept în incinta unui local public, unde era o petrecere privată și ar fi provocat scandal. De asemenea, aceștia au adresat amenințări cu acte de violență și au lovit victimele, doi tineri de 18 ani, provocându-le suferințe fizice. Față de tânărul de 34 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Botoșani, iar ceilalți doi tineri implicați sunt cercetați în state de libertate, potrivit participației fiecăruia.