Tânăr reținut pentru infracțiuni la regimul rutier

La data de 10 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Ștefănești au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 26 de ani, din comuna Dobârceni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis, conducere a unui autovehicul neînmatriculat și refuz de prelevare de mostre biologice de sânge.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta, la data de 10 august 2025, ar fi condus pe drumul public din comuna Dobârceni, un autovehicul neînmatriculat, fără a deține permis de conducere și fiind sub influența alcoolului (1,47 mg/l alcool pur în aerul expirat). Ulterior, acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de tânăr, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.