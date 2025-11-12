Tânăr reținut pentru infracțiuni de furt

La data de 8 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Mihăileni au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 28 de ani, din comuna Bălușeni, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de tentativă la furt și furt calificat.

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, în data de 8 noiembrie a.c., ar fi încercat să pătrundă în interiorul unui autoturism parcat pe drumul public, prin forțarea geamului lateral al portierei, fără a reuși.

Totodată, în aceeași zi ar fi pătruns fără drept în curtea locuinței unui bărbat, din comuna Dersca, iar prin spargerea geamului locuinței, a pătruns în interior, de unde a sustras peste 7.000 de lei.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor menționate.