Tânăr reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

La data de 5 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 27 de ani, din comuna Bălușeni, bănuit de comiterea infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție.

Din verificări, a reieșit faptul că acesta, în aceeași zi a încălcat ordinul de protecție emis de către Judecătoria Botoșani, care îi interzicea să se apropie de tatăl său, precum și de locuința acestuia, la mai puțin de 100 de metri, prin aceea că a mers în locul respectiv și a provocat scandal.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, cercetările fiind continuate pentru infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție.