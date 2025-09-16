TÂNĂR REȚINUT PENTRU FURT. PREJUDICIU DE APROXIMATIV 20.000 DE EURO RECUPERAT DE POLIȚIȘTI

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au reținut pentru 24 de ore, un bărbat, de 35 de ani, din județul Galați, după ce a furat o mașină, care era parcată în curtea locuinței persoanei vătămate.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că în seara de 14 septembrie a.c., bărbatul ar fi pătruns fără drept, prin escaladarea gardului, în curtea locuinței persoanei vătămate, un bărbat, de 72 ani, din municipiul Botoșani, de unde ar fi sustras un autoturism care era parcat în curtea și avea cheile în interior.

Ulterior, pentru a putea ieși din curte, ar fi rupt mecanismul electric de închidere a porților, trecând cu autoturismul prin acestea.

În urma verificărilor efectuate de către polițiștii de investigații criminale, la data de 15 septembrie a.c., autoturismul respectiv a fost depistat abandonat, în județul Vaslui.

Autoturismul în valoare de aproximativ 20.000 de euro a fost recuperat și restituit persoanei vătămate. Aceasta prezenta câteva avarii la partea din față.

Tânărul bănuit de comiterea faptei a fost identificat în aceeași localitate în care a fost identificat și autoturismul, fiind condus la sediul poliției din municipiul Botoșani, unde, ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și distrugere, urmând ca astăzi să fie să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Pentru prevenirea furturilor din auto, Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani vă recomandă:

- Nu lăsaţi la vedere, în interiorul maşinii, obiecte de valoare (genţi, poşete, borsete, îmbrăcăminte, staţii de emisie-recepţie, sisteme GPS, casetofoane auto, camere video, telefoane mobile etc.)!

- ⁠Evitaţi să păstraţi în autoturism acte de identitate, permis de conducere, documente de înmatriculare a maşinii, documentele firmei, cărţi de credit, ordine de plată sau orice alte înscrisuri de valoare!

- ⁠Închideţi complet geamurile când părăsiţi autoturismul, chiar pentru scurt timp!

- Montaţi un sistem de alarmă antifurt!