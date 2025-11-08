sâmbătă 8 noiembrie, 2025
Tânăr reținut pentru furt de motorină din rezervorul unui camion

La data de 7 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr de 25 de ani, din comuna Cristinești, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări, a reieșit faptul că acesta, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie a.c, ar fi sustras aproximativ 400 de litri de motorină din rezervorul unui camion, care era parcat pe DN 29 A, în localitatea Hudești.

La data de 7 noiembrie a.c. polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința persoanei bănuită de comiterea faptei, prilej cu care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor bunuri care prezintă interes în cauză, printre care și recipiente cu conținut de motorină.

