Tânăr reținut pentru conducere sub influența alcoolului

La data de 27 august 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 35 de ani, din municipiul Dorohoi, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta, în aceeași zi, ar fi produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Rezultatul testării cu aparatul etilotest a fost de 1,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.