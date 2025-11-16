Tânăr reținut de polițiști pentru lovire și tulburarea liniștii publice

La data de 15 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi- Biroul de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, din municipiul Dorohoi, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 14 noiembrie 2025, în timp ce tânărul se afla pe strada Poștei din municipiul Dorohoi, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat fizic un tânăr, de 16 ani, din aceeași localitate, cauzându-i suferințe fizice ce au necesitat acordarea de îngrijiri medicale.

Prin actele comise de către tânăr, a fost tulburată astfel ordinea și liniștea publică.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani pentru 24 de ore .