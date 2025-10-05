Tânăr reținut de polițiști după ce a condus sub influența alcoolului și fără permis

La data de 4 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 30 de ani, din comuna Văculești, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 4 octombrie 2025, acesta ar fi condus pe strada Sucevei, din municipiul Botoșani, un autoturism, sub influența băuturilor alcoolice. Valoarea indicată de aparatul etilotest, a fost de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai mult decât atât, s-a stabilit faptul că acesta figurează cu permisul de conducere suspendat, pentru comiterea unei infracțiuni la regimul rutier, respectiv conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.