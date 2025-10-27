Tânăr din Vorona, la volanul unui motociclu neînmatriculat

La data de 26 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, în localitatea Vorona, un motociclu, condus de un tânăr, de 18 ani, din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că valabilitatea autorizației de circulație provizorie figurează ca fiind expirată de la începutul lunii octombrie a.c. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.