Tânăr din comuna Mihai Eminescu, condamnat la 13 ani de închisoare

La data de 05 februarie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de către Tribunalul Botoșani, pe numele unui tânăr, de 29 de ani, din comuna Mihai Eminescu.

Tânărul a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, tentativă la omor și ultraj sub forma tentativei de omor.

Acesta a fost identificat la adresa de domiciliu, fiind preluat sub escortă, iar ulterior încarcerat în Penitenciarul Botoșani.