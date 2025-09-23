Tânăr depistat la volan, deşi nu deţinea permis de conducere

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi efectuează cercetări în privinţa unui cetăţean român, depistat conducând un autoturism, deşi nu deţinea permis de conducere.

În data de 22 septembrie a.c, în jurul orei 15.10, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au oprit pentru control, în localitatea Cristineşti, un autovehicul înmatriculat în România, condus de un tânăr de 27 de ani.

În urma verificărilor specifice efectuate, colegii noştri au constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere emis de autorităţile române, iar autoturismul nu are inspecție tehnică periodică și nici asigurare valabile.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.