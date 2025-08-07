Tânăr de 21 ani, depistat de polițiști în trafic sub influența substanțelor psihoactive

La data de 05 august 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier și Biroului de Ordine Publică au oprit pentru control, pe strada Tudor Vladimirescu, din municipiul Botoșani, un autoturism, condus de către un tânăr, de 21 ani, din comuna Stăuceni. În urma testării conducătorului auto cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive în organism. Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Ulterior, în urma probelor recoltate la Institutul de Medicină Legală, rezultatul a fost pozitiv, reieșind prezența substanțelor interzise în sânge. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive.