Tânăr amenințat cu o armă neletală

La data de 17 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Dorohoi au fost sesizați prin intermediul 112 de către un tânăr, de 29 ani, din municipiul Dorohoi, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în satul Broscăuți, ar fi fost amenințat, cu un pistol de către un bărbat. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce tânărul se afla cu un atelaj hipo pe drumul public, din satul Broscăuți, împreună cu cei șapte minori, ar fi fost amenințat cu un pistol neletal de către un bărbat, de 53 de ani, din aceeași localitate. Polițiștii au identificat la locuința bărbatului două arme neletale pe care le-au ridicat în vederea continuării cercetărilor și expertizării. Totodată, bărbatul nu este autorizat pentru a poseda arme. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de amenințarea și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.