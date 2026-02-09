TAINELE PROFESIEI DE POLIȚIST – ÎMPĂRTĂȘITE CU COPIII ȘCOLII GIMNAZIALE NR.12

”Orizontul Meseriilor” – studiu tematic organizat la nivelul clasei a II a – step by step din cadrul Școlii Gimnaziale nr.12 Botoșani, a constituit un bun prilej de interacțiune între elevi și polițiștii botoșăneni.

Elevii s-au întâlnit vineri – 06 februarie cu polițiștii de siguranță școlară, criminaliști și de poliție rutieră.

Curiozitățile copiilor nu au avut limită, dorind să afle cele mai interesante detalii despre tehnicile folosite de criminaliști sau folosirea radarelor de către polițiștii rutieri.

Întâlnirea a inclus desigur și discuții structurate pe diverse teme de informare a celor mici cu privire la consecințele comportamentelor agresive fizic sau verbal, respectarea regulamentelor școlare, reguli de siguranță în afara școlii sau conduita corectă ca pieton sau pasager în autovehicule.

Siguranța tuturor participanților la procesul de învățământ este un obiectiv continuu al Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani, structura de specialitate din cadrul instituției noastre urmărind constant și în orice împrejurare, adaptarea instrumentelor de lucru la evoluția tuturor factorilor care concură la securizarea climatului în școli.