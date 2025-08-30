TABERELE ARC AU AJUNS LA FINAL

Ne-am luat ieri rămas bun de la ultima serie a Taberei ARC de la Centrul de Agrement ,,Codrii de Aramă” Agafton.

Cu fiecare din cele șase serii, am avut ocazia să cunoaștem copii și tineri români deosebiți din Ucraina și Republica Moldova, care au venit cu drag în România, la invitația Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Ne-am străduit, în timpul scurt petrecut alături de ei, să le prezentăm câteva file din istoria zonei, a Jandarmeriei Române și Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani, precum și personalitățile de renume cu care botoșănenii se mândresc.

De asemenea, le-am explicat principalele misiuni executate de jandarmi și le-am dat sfaturi pentru o vacanță în siguranță.

Câinii de serviciu și conductorii lor au fost atracția principală la toate întâlnirile, stârnind ropote de aplauze prin prestația lor atractivă.

Cu siguranță, toți participanții la tabere se vor întoarce acasă cu amintiri plăcute și prietenii de care își vor aduce aminte cu plăcere, peste ani și ani.

Ne bucurăm că i-am cunoscut și, cine știe, poate îi vom mai întâlni și altă dată, la activități similare.

Le dorim să aibă parte de zile de vacanță fericite în continuare!

Drum bun spre casă!