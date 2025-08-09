Tabăra de jurnalism „Ai noștri tineri”, la a IX-a ediție, la Agafton

Comunicat de presă

În perioada 11–18 august, la complexul de tabere „Codrii de aramă” de la Agafton se va desfășura Ediția a IX-a a taberei de jurnalism „Ai noștri tineri” care aduce și un parteneriat special cu Rotary Club Botoșani, ce susține integral cheltuielile de participare pentru cinci elevi din Republica Moldova. Aceștia vor ajunge la tabără datorită implicării Rotary Club Chișinău care se ocupă de aducerea și întoarcerea lor în siguranță. Colaborarea dintre cele două cluburi rotariene creează astfel, o frumoasă punte între tinerii din Botoșani și cei de peste Prut.

Evenimentul își propune implicarea participanților cu vârste între 10 și 17 ani în activități care să le ofere perspective mai largi asupra jurnalismului.

Participanții sunt, în general, copii și adolescenți care desfășoară și în timpul anului muncă redacțională, scriind la propriul lor ziar sau realizând reportaje și documentare de televiziune.

„Încă de la prima ediție a acestei tabere mi-am dorit să le ofer copiilor și tinerilor prezenți un next level la ceea ce pot să le dau eu în redacție în timpul anului. Colaborarea pe care o avem cu jurnaliști cunoscuți face ca tabăra să crească frumos de la o ediție la alta și poate câștigul esențial îl reprezintă legătura pe care o menținem cu invitații noștri și dincolo de această săptămână plină de atâta energie creatoare.”, a declarat Ioana Matfeev, organizatorul taberei de jurnalism „Ai noștri tineri”.

Invitații ediției, care vor susține o serie de traininguri, sunt Larisa Avram – producător TVR, cu care participanții vor filma în tabără o emisiune de folclor; Claudia Nicolau – actriță și producător TVR, cu care copiii și tinerii prezenți vor face, în fiecare dimineață, ore de dicție; Doru Ionescu – jurnalist senior TVR, de la care tinerii jurnaliști vor afla amănunte despre documentare, arhivele unui jurnalist, jurnalismul muzical și importanța respectării dreptului de autor; Bogdan Sterpu – editor video, cu care participanții vor monta materialele pe care le vor filma în tabără.

De asemenea, vor avea loc și trei ateliere de la care micii jurnaliști vor avea doar de învățat. Cătălin Moraru (Monitorul de Botoșani) – cursul „Când rețelele sociale iau locul jurnalismului…”; Alexandra Ciotir, fost redactor Buzz de la vârsta de 11 ani și până la terminarea clasei a XII-a, în prezent proaspăt absolventă de masterat în Comunicare, despre promovarea propriilor materiale jurnalistice. Atât Licența, cât și Masterul au fost absolvite cu nota 10.00; Irina Luncă – cursul „Vrei o muză ca să faci sau o scuză ca să zaci? Despre motivație, curaj și cum să transformi ideile în fapte”. Nu vor lipsi concursul de Miss și Mister ANT, mini-cupa ANT la fotbal, filmarea jurnalului ANT ș.a. Tabăra de jurnalism „Ai noștri tineri” este un proiect al Asociației Buzzmedia. Ediția de anul acesta se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, ca proiect județean înscris în Calendarul proiectelor de Educație Extrașcolară Județene, în anul școlar 2024–2025, poziția 120.