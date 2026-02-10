Stop accidentelor casnice în care sunt implicați copiii!

Anul trecut, 730 copii au fost victime ale unor accidente casnice (arsuri/opăriri, intoxicații/ otrăviri, înghițire corpi străini sau traumatisme), cu 165 mai puțini față de 2024, potrivit datelor statistice furnizate de Secția de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoşani.

340 de copii au ajuns la spital după ce au înghițit diferite obiecte de mici dimensiuni, iar alți 228 au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate după ce au suferit diferite traumatisme. Imprudența de a lăsa la îndemâna celor mici substanțe toxice și curiozitatea acestora a trimis pe patul de spital 54 de copii.

Flacăra, lichidul fierbinte sau substanțele chimice au lăsat urme pe trupurile a 108 de copii.

Sperăm că anul 2026 să nu fie marcat de astfel de evenimente, motiv pentru care vom continua acțiunile de informare și educare preventivă în cadrul campaniei de informare, conștientizare și responsabilizare a adulților, “Un cămin sigur pentru copilul tău!

Copiii mici trebuie supravegheați în permanență. O clipă de neatenție este suficientă pentru ca aceștia să facă un lucru periculos. Nu îi scăpați din ochi mai ales atunci când se află în bucătărie, pe balcon, aproape de ferestre sau pe scara blocului.

ISU BOTOȘANI