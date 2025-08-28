Stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru anul școlar 2025-2026, analizat la ședința Colegiului Prefectural

Dan Nechifor Ședința Colegiului Prefectural din această lună, convocată de prefectul, a vizat, în mare parte, stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru anul școlar 2025-2026.

Potrivit datelor furnizate de către Bogdan Suruciuc, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean, în judeţul Botoșani sunt unități administrativ-teritoriale în care toate școlile din localităţile existente au autorizaţie sanitară de funcţionare, dar și autorizaţie de securitate la incendiu. Un număr de 12 școli și grădiniţe din Botoșani funcționează fără autorizaţie de securitate la incendiu.

Pe linia de siguranță școlară, reprezentantul Inspectoratului de Poliție Județean a precizat că, în perioada septembrie 2024 – iunie 2025, la nivelul județului Botoșani, structurile I.P.J. Botoșani (siguranță școlară, ordine publică, rutieră, prevenire a criminalității) au existat 64 de acțiuni, inclusiv unele de amploare, organizate și desfășurate în sistem integrat (cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Botoșani și respectiv al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani), în scopul asigurării climatului de ordine și siguranță publică în zona adiacentă a unităților de învățământ. Totodată, în cadrul ședinței, s-a discutat despre planul teritorial comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza județului Botoșani și a grupului de lucru.

Despre situația privitoare la prevenirea incendiilor la instituțiile de învățământ, colonel Dan-Decebal Muraru, şef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Botoșani, a prezentat rezultatul activităților de control desfășurate de la început de an, cele mai relevante cifre fiind: Număr total de obiective din categorie, controlate 74 Număr clădiri aferente obiectivelor controlate, care funcţionează fără obținerea autorizaţiei de securitate la incendiu 32 Număr de nereguli constatate 163 Număr de nereguli soluţionate 30 Număr sancțiuni aplicate, avertismente / amenzi 163 Cuantum amenzi 81.000 Număr activități de informare preventivă desfășurate, inclusiv școlile de vară 51 Număr participanți la activitățile de informare preventivă 4.388 Număr exerciții de evacuare desfășurate 35 Număr participanți la exercițiile de evacuare 1.978 Număr analize cu factori de conducere 71