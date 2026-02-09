marți 10 februarie, 2026
Studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri, alături de salvatorii botoșăneni

Studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri, alături de salvatorii botoșăneni

În această perioadă, șase studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri, au ales să își perfecționeze abilitățile practice alături de salvatorii botoșăneni. ​Fiecare dintre ei se află într-o etapă diferită a formării:
✔️Cătălin Petrescu și Ionuț Alexandru Frunzuc sunt în ultimul an, pregătiți să facă pasul final spre cariera de ofițer;
✔️Robert-Dumitru Stan și Răzvan- Ionuț Tureatcă sunt​ în anul al III-lea, dornici să își consolideze cunoștințele:
✔️Eusebiu- Mihai Aprotosoaie și Rareș-Mihnea Achiței sunt debutanți, aflați la prima lor experiență de acest gen.
​Pe parcursul stagiului, tinerii vor fi implicați atât în activitățile de control și îndrumare ale Inspecției de Prevenire, cât și în misiunile operative ale Detașamentelor de Pompieri Botoșani și Dorohoi.
​Suntem mândri să le fim mentori și suntem convinși că experiența acumulată aici va fi fundația pe care își vor clădi o carieră de succes în slujba cetățenilor.
​Mult succes, tinerilor salvatori!

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus