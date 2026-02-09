Studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri, alături de salvatorii botoșăneni

În această perioadă, șase studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri, au ales să își perfecționeze abilitățile practice alături de salvatorii botoșăneni. Fiecare dintre ei se află într-o etapă diferită a formării:
Cătălin Petrescu și Ionuț Alexandru Frunzuc sunt în ultimul an, pregătiți să facă pasul final spre cariera de ofițer;
Robert-Dumitru Stan și Răzvan- Ionuț Tureatcă sunt în anul al III-lea, dornici să își consolideze cunoștințele:
Eusebiu- Mihai Aprotosoaie și Rareș-Mihnea Achiței sunt debutanți, aflați la prima lor experiență de acest gen.
Pe parcursul stagiului, tinerii vor fi implicați atât în activitățile de control și îndrumare ale Inspecției de Prevenire, cât și în misiunile operative ale Detașamentelor de Pompieri Botoșani și Dorohoi.
Suntem mândri să le fim mentori și suntem convinși că experiența acumulată aici va fi fundația pe care își vor clădi o carieră de succes în slujba cetățenilor.
Mult succes, tinerilor salvatori!