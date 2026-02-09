Studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri, alături de salvatorii botoșăneni

În această perioadă, șase studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri, au ales să își perfecționeze abilitățile practice alături de salvatorii botoșăneni. ​Fiecare dintre ei se află într-o etapă diferită a formării:

Cătălin Petrescu și Ionuț Alexandru Frunzuc sunt în ultimul an, pregătiți să facă pasul final spre cariera de ofițer;

Robert-Dumitru Stan și Răzvan- Ionuț Tureatcă sunt​ în anul al III-lea, dornici să își consolideze cunoștințele: