Spectacolul „Tom Degeţel” la Teatrul pentru Copii și Tineret “Vasilache”

„Tom Degeţel” este spectacolul pe care îl puteți viziona în zilele de: joi, 05 februarie 2026, de la ora 18:00 şi duminică, 08 februarie 2026, de la orele 11:00 și 12:30, la Teatrul pentru Copii și Tineret “Vasilache”!

Spectacolul „Tom Degeţel”, de Valentin Dobrescu, după o poveste populară engleză este un spectacol care se adresează preşcolarilor şi şcolarilor.

Regia artistică este semnată de Valentin Dobrescu; scenografia îi aparţine lui Mihai Pastramagiu, iar muzica este compusă de Alin Macovei

Din distribuţia spectacolului fac parte actorii:

Oana Asofiei, Pavel Petraşi, Florin Iftode, Marius Rusu, Alin Gheorghiu, Anamaria Chelaru, Ana Apetrei, Andrei Bordianu, Andrei Iurescu, Renata Voloșcu.

„Ca mai toate poveştile şi povestea lui Tom Degeţel este plină de învățăminte şi tâlcuri. Dar parcă cel mai puţin vizibil dintre toate, dar şi cel mai de actualitate, este cu privire la relaţia om-natură. Mica, drăgălaşa şi firava zână a stejarilor, care îl roagă pe pădurar să nu taie cel mai bătrân stejar din pădure în schimbul îndeplinirii unei dorinţe, este chiar natura care ne roagă să avem grijă de ea, care ne îndeplinește atâtea dorinţe şi de care noi uitam mereu. Dacă acest gând ajunge până la sufletul tău, micule spectator, atunci pot spera că vei trăi intr-o lume mai curată.” (regizor, Valentin Dobrescu)

Preţ bilet 20 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începerea spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!