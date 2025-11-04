Spectacolul „Povestea peştişorului de aur”, Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”

Dragilor,

prezintă joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 18:00, dar şi duminică, 9 noiembrie 2025, de la orele 11:00 şi 12:30, spectacolul „Povestea peştişorului de aur”, după Aleksandr Sergheevici Pușkin. Regia artistică, dramatizare şi adaptare scenică de Marius Rogojinschi. Scenografia şi costumele sunt realizate de Mihai Pastramagiu.

Cosmin Tanasă, Adelina Cojocariu, Pavel Petraşi, Oana Asofiei sunt actorii care fac parte din distribuția spectacolului.

Un pescar trăia împreună cu soţia sa la marginea unui lac. Sinceri sa fim pescarul nu prea avea noroc la pescuit, iar din cauza asta şi a sărăciei în care trăiau, nevasta lui era mereu nemulţumită şi-i făcea viaţa un chin. Bietul pescar era disperat. Dar într-o zi îi veni şi lui norocul: prinse un peşte fermecat care putea îndeplini oricare trei dorinţe ar fi fost ele. Era peştişorul de aur. Milos, la rugămintea peştişorului de a-i da drumul înapoi în apă, pescarul îi îndeplini dorinţa şi-l eliberă. Drept recunoştinţă peştişorul îi promise că-i va îndeplini trei dorinţe.

Aflând soţia pescarului de norocul ce dădu peste ei, îşi puse soţul să-i ceară peştişorului de aur să-i îndeplinească doar pentru ea cele trei dorinţe până când ajunse să trăiască într-un palat fiind regină, iar pe bietul pescar îl alungă în lumea largă, singur şi întristat.

Cum vor îndrepta peştişorul de aur şi pescarul toate nedreptăţile afurisitei de soţii veţi afla urmărind în această săptămână spectacolul „Povestea peştişorului de aur” de Aleksandr Sergheevici Puşkin!

Vă invităm să vizionaţi un spectacol cu actori şi păpuşi.

Recomandat copiilor cu vârsta peste 5 ani.

Preţ bilet 20 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea spectacolului, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începere spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!