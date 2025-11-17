Spectacolul „Micul prinț” la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Vasilache”

Vă invităm la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Vasilache” să vizionaţi spectacolul „Micul prinţ”, în zilele de: joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 18:00 și duminică, 23 noiembrie 2025, de la orele 11:00 şi 12:30.

Spectacolul „Micul Prinţ” este o adaptare de Sorina Băleanu după Antoine de Saint-Exupéry. Regia artistică este semnată de Sorina Băleanu; scenografie, videomapping şi ecleraj: Gelu Rîșca; coregrafia şi efecte sonore: Victoria Bucun.

Din distribuţie fac parte actorii: Adelina Cojocariu, Cosmin Tanasă, Oana Asofiei, Andrei Iurescu, Andrei Bordianu, Ioana Buta, Pavel Petraşi, Marius Rusu

„Spectacolul „Micul Prinţ” este călătoria fiecăruia prin „univers”, în căutarea unor suflete, a unor prieteni care simt şi gândesc la fel ca noi. O călătorie în trecut pentru regăsirea copilului din noi şi pentru şansa de a ne aminti că „toţi adulţii au fost şi ei cândva copii”, dar au uitat asta, aşa că acum se comportă ciudat. Iar pentru copii este foarte obositor să le tot explice adulţilor cum funcţionează viaţa.

„Micul Prinţ” este un spectacol de animaţie fără păpuşi, care se adresează copiilor peste 6 ani, dar şi tinerilor (nu-i exclude pe părinţii acestora).” Sorina Băleanu – regizor artistic.

Preţ bilet 20 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începere spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!