Spectacolul „Întâmplări din Pădurea Veselă” la Teatrul pentru Copii și Tineret “Vasilache”

Dragilor,

Vă invităm la Teatrul pentru Copii și Tineret “Vasilache” în zilele de joi, 13 noiembrie 2025, cu începere de la ora 18:00 şi duminică 16 noiembrie 2025, de la orele 11:00 şi 12:30 să vizionați spectacolul „Întâmplări din Pădurea Veselă”, după fabule cunoscute. Dramatizarea şi regia artistică: Lenuş Teodora Moraru, scenografie, construcție păpuși, afiş și ecleraj: Gelu Rîşca, muzica (aranjament orchestral): Toma Rîşca.

Din distribuţia spectacolului fac parte îndrăgiţii actori: Renata Voloşcu, Oana-Marilena Asofiei, Anamaria Chelaru, Ioana Buta, Ana Apetrei, Cosmin Tanasă, Pavel Petraşi şi Andrei Bordianu.

„Vă așteptăm cu drag la un spectacol de păpuși, plin de emoție și aventură! Îl veți cunoaște pe Bebe Iepurașul, care, ajutat de prietena sa, Iza Barza, pornește în căutarea părinților săi. Pe parcursul poveștii, eroii noștri se vor întâlni cu diverse personaje adorabile, care le vor oferi sfaturi prețioase și lecții de viață. De la Vulpe, care își învață propria lecție de modestie, până la Broasca ce va afla care-i sunt limitele, spectacolul promite să fie o călătorie educativă, presărată cu veselie, perfectă pentru copiii de toate vârstele. Haideți să ne bucurăm împreună și să descoperim lecții valoroase, alături de personajele și întâmplările din Pădurea Veselă.” (Lenuş Teodora Moraru – regizor artistic)

Recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani.

Preţ bilet 20 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea spectacolului, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începerea spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!