Spectacolul „Hoțomanii acrobați” la Teatrul pentru Copii şi Tineret VASILACHE

Dragilor,

Vă invităm în această săptămână, în zilele de joi, 4 decembrie 2025, de la ora 18:00 și duminică 7 decembrie 2025, de la orele 11:00 și 12:30, la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” să vizionaţi în premieră spectacolul „Hoțomanii acrobați”. Scenariul şi regia artistică: Florin Iftode; scenografie, afiș, construcție păpuși: Gelu Rîșca; asistent regie: Ana Apetrei.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Florin Iftode, Alin Gheorghiu, Adelina Cojocariu, Anamaria Chelaru, Ana Apetrei, Andrei Iurescu

„Hoţomanii acrobaţi” este un spectacol nonverbal interactiv cu actori și păpuși care îmbină arta mânuirii păpușilor cu arta circului și pantomima.

Spectacolul vă va purta, timp de 50 de minute, prin lumea magică, dar și plină de umor și mister a circului. Micuții spectatori se vor delecta cu peripețiile și giumbușlucurile celor doi clovni hoțomani care vor încerca să fure „iepurașul din joben”. Dacă vor reuși, rămâne să aflați doar vizionând spectacolul.

Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani.

Preţ bilet 24 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începere spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!