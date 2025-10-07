Spectacolul „Croitoraşul cel viteaz”, la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”

Dragilor,

Vă invităm la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” să vizionaţi spectacolul „Croitoraşul cel viteaz”, după Fraţii Grimm, adaptare de Florin Iftode, spectacol pe care îl puteţi viziona în zilele de:

- joi, 9 octombrie 2025, de la ora 18:00;

- duminică, 12 octombrie 2025, de la orele 11:00 şi 12:30.

Regia artistică este realizată de: Florin Iftode; scenografia îi aparţine lui: Gelu Rîşca; muzica este compusă de: Constantin Panaite.

În distribuţie Adelina Cojocariu, Florin Iftode, Oana Asofiei, Marius Rusu, Cosmin Tanasă, Pavel Petraşi, Renata Voloşcu, Andrei Bordianu, Alin Gheorghiu, Ana Apetrei, Andrei Iurescu

„Croitoraşul cel viteaz, adaptare după Fraţii Grimm, este un spectacol care îmbină două poveşti „Croitoraşul cel viteaz” şi „Croitoraşul cel isteţ”. Micuţii se vor alătura în aventura croitoraşului Marcelo, care “prea mic” fiind, nu poate participa la concursul anual „7 dintr-o lovitură”.

Copiii vor vedea că atunci când eşti isteţ, curajos şi încrezător în puterile tale, poţi ca dintr-un “croitor neînsemnat” să ajungi chiar împărat!” (Florin Iftode- regizor artistic)

Spectacolul este recomandat copiilor peste 4 ani.

Preţ bilet 20 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începerea spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!