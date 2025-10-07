marți 7 octombrie, 2025
Spectacolul „Croitoraşul cel viteaz”, la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”

Dragilor,

Vă invităm la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache” să vizionaţi spectacolul „Croitoraşul cel viteaz”, după Fraţii Grimm, adaptare de Florin Iftode, spectacol  pe care  îl puteţi viziona în zilele de:

- joi, 9 octombrie 2025, de la ora 18:00;

- duminică, 12 octombrie 2025, de la orele 11:00 şi 12:30.

Regia artistică este realizată de:  Florin Iftodescenografia îi aparţine lui:  Gelu Rîşcamuzica este compusă de:  Constantin Panaite.  

În distribuţie Adelina Cojocariu, Florin Iftode, Oana Asofiei, Marius Rusu, Cosmin Tanasă, Pavel Petraşi, Renata Voloşcu, Andrei Bordianu, Alin Gheorghiu, Ana Apetrei, Andrei Iurescu  

Croitoraşul cel viteaz, adaptare după Fraţii Grimm, este un spectacol care îmbină două poveşti Croitoraşul cel viteaz” şi Croitoraşul cel isteţ”. Micuţii se vor alătura în aventura croitoraşului Marcelo, care “prea mic” fiind,  nu poate participa la concursul anual 7 dintr-o lovitură”. 

Copiii vor vedea că atunci când eşti isteţ, curajos şi încrezător în puterile  tale, poţi ca dintr-un “croitor neînsemnat” să ajungi chiar împărat!” (Florin Iftode- regizor artistic)

Spectacolul este recomandat copiilor peste 4 ani.

Preţ bilet 20 lei

  Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începerea spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!

Croitorașul cel viteaz 2022

