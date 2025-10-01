Spectacolul „Cei trei purceluşi” la Teatrul „Vasilache”

Dragilor,

În această săptămână sunteți așteptați la Teatrul „Vasilache” să vizionaţi spectacolul „Cei trei purceluşi”. în zilele de: joi, 2 octombrie 2025, de la ora 18:00 şi duminică, 5 octombrie 2025, de la orele 11:00 și 12:30!

„Cei trei purceluşi”, este un spectacol transpusă în scenă de regizorul Valentin Dobrescu, după o idee de Van Gool. Text şi regie artistică: Valentin Dobrescu, scenografia este semnată de Mihai Pastramagiu, muzica compusă de Constantin Panaite.

Din distribuţie fac parte îndrăgiţii actori: Andrei Bordianu, Andrei Iurescu, Ana Apetrei, Marius Rusu, Anamaria Chelaru, Alin Gheorghiu, Florin Iftode, Adelina Cojocariu, Pavel Petraşi.

„Cunoaşteţi povestea celor trei purceluşi? E scurtă. Trei purceluşi pleacă de acasă şi îşi fac câte o căsuţă. Primul din paie, al doilea din lemn iar al treilea din piatră. Vine lupul, care vrea să-i mănânce, şi suflă peste căsuţa primului porcuşor şi o dărâmă. Porcuşorul fuge şi se ascunde la fratele său, cel care avea căsuţa din lemn. Vine iar lupul şi suflă şi peste această căsuţă şi o dărâmă. Porcuşorii fug. Ajung la al treilea. Vine lupul şi suflă dar nu mai poate distruge căsuţa… Oare aşa a fost? Povestea nu pare veridică. De ce lupul nu s-a dus să mănânce nişte oi? De ce îi urmăreşte pe cei trei purceluşi? De ce au plecat de acasă cei trei purceluşi? De ce îşi fac astfel de căsuţe? De unde ştiu sa construiască? Dacă şi voi v-aţi pus aceste întrebări şi nu le-aţi găsit răspunsurile veniţi la noi şi le veţi afla”… (Valentin Dobrescu, regizor)

Vă invităm să vizionaţi un spectacol cu actori şi păpuşi dinamic, antrenant, muzical. Cu siguranţă va fi pe placul celor mici!

Recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 10 ani.

Preţ bilet 20 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începerea spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!

Până atunci…. toate cele bune!