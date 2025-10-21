Spectacolul „Capra cu trei iezi” , la Teatrul pentru Copii și Tineret ”VASILACHE

Dragilor,

„Capra cu trei iezi” este spectacolul pe care îl puteţi viziona în zilele de joi, 23 octombrie 2025, cu începere de la ora 18:00, şi duminică, 26 octombrie 2025, de la orele 11:00 şi 12:30, în sala Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache”.

Spectacolul „Capra cu trei iezi” este o adaptare după Ion Creangă, dramatizare de Mihai Donţu. Regia artistică este semnată de Mihai Donţu, scenografia îi aparţine lui Mihai Pastramagiu, iar muzica este compusă de Cristian Lungu.

Actorii: Anamaria Chelaru, Renata Voloșcu, Oana Asofiei, Marius Rusu, Florin Iftode, Andrei Iurescu şi Alin Gheorghiu fac parte din distribuţia spectacolului.

„Toate teatrele din ţară au în repertoriu povestea Caprei şi a celor trei iezi. De ce Capra cu trei iezi? O poveste clasică în care am încercat să combin elemente moderne, giumbuşlucuri, pe placul copiilor. Deşi suntem în secolul XXI, propun o întoarcere în timp cu poveştile şi povestirile lui Ion Creangă. Au fost, sunt şi vor fi pe înţelesul copiilor” (Mihai Donţu, regizor artistic)

Vârsta publicului: 3-9 ani

Preţ bilet 20 lei

Biletele pentru spectacolele Teatrului „Vasilache” se pot achiziţiona on line https://www.entertix.ro/g/334/teatrul-pentru-copii-si-tineret-vasilache.html sau accesând www.teatrulvasilache.ro secțiunea Cumpără Bilet, ori de la sediul instituţiei, de marţi şi până vineri, între orele 10:30 şi 12:30, dar şi înainte de începerea fiecărui spectacol, în limita locurilor disponibile.

Accesul în sala de spectacole se face cu o jumătate de oră înainte de începerea spectacolului.

Vă aşteptăm cu drag!