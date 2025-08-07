Solidaritate în fața dezastrului. 15 pompieri botoșăneni pleacă din nou în misiune

Alți 15 salvatori de la ISU Botoșani au plecat astăzi spre județul Suceava, acolo unde inundațiile au lăsat în urmă durere, noroi și case devastate. Oameni care au pierdut totul își pun speranța în mâinile celor care nu dau niciodată înapoi: pompierii.

Vor munci zile în șir, cot la cot cu colegii din alte 14 județe, în localitatea Broșteni, pentru ca viața oamenilor afectați să revină la normal cât mai curând. Vor evacua mâlul din locuințe, vor curăța drumuri, vor salva bunuri, vor oferi alinare.

Nu este prima lor misiune. În urmă cu doar câteva zile, au scos apa și noroiul din peste 30 de gospodării, au dus medicamente, au ajutat oameni bolnavi și chiar au salvat câini înfometați, blocați printre ruine.

Sunt eroii noștri în uniformă. Nu doar pentru că intervin, ci pentru că o fac cu empatie, cu inimă, cu grijă pentru fiecare om și ființă aflată în suferință.

Natura lovește fără milă, dar omenirea răspunde cu solidaritate.

Reamintim tuturor importanța măsurilor preventive: curățați șanțurile și rigolele, nu aruncați deșeuri în albiile apelor și evitați apropierea de cursurile umflate de ape. Pe platforma „FII PREGĂTIT” puteți găsi toate informațiile necesare pentru siguranța voastră.