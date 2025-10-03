O șoferiță de 18 ani a intrat cu mașina în gardul stadionului municipal din Dorohoi

O tânără de 18 ani a ajuns la spital, în această seară, după ce mașina pe care o conducea a lovit gardul stadionului municipal din Dorohoi.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dorohoi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Salvatorii au constatat faptul că niciuna dintre cele trei persoane aflate în mașină nu era încarcerată. Doar conducătoarea auto a suferit răni, fiind preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu.