Șoferi depistați în trafic sub influența băuturilor alcoolice

* Tânăr reținut pentru abateri la regimul rutier

La data de 1 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Botoșai au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 24 de ani, din comuna Blândești, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul pe drumul public sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul pe drumul public având dreptul de a conduce suspendat. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că, la data de 1 octombrie 2025, tânărul ar fi condus un autoturism, pe strada Grivița din municipiul Botoșani, fiind sub influența alcoolului. Valoarea indicată de aparatul etilotest, a fost de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult decât atât, s-a constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere valid, dreptul de conducere fiind suspendat. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.

* La volan sub influența băuturilor alcoolice

La data de 1 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, pe drumul public din localitatea Vorona, un autoturism condus de către un bărbat, de 37 de ani, din aceeași localitate. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

* Dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului

La data de 1 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni au oprit pentru control, pe drumul public din comuna Lunca, un autoturism condus de către un bărbat, de 38 de ani, din localitatea Zlătunoaia. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

A T E N Ț I E !

-Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv!

-Alcoolul afectează capacitățile unui conducător auto: afectează judecata (în special capacitatea de a aprecia corect distanțele, precum și nivelul de risc), induc vigilență scăzută, reacție întârziată, somnolență și scăderea acuității vizuale.