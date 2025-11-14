Șoferi băuți, scoși din trafic de polițiști

La data de 13 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Pomârla au oprit pentru control, pe drumul județean DJ 291C, în comuna Hilișeu Horia, un autoturism condus de un bărbat, de 62 de ani, municipiul Dorohoi. În urma testării cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 13 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Pomârla au identificat, pe drumul public, din comuna Cristinești, un autoturism care prezenta avarii la partea din față ca urmare a producerii unui accident rutier soldat cu avarii. În urma verificărilor efectuate a fost stabilită identitatea conducătorului auto, în persoana unui bărbat, de 65 de ani, din municipiul București. Întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, valoarea rezultată fiind de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.