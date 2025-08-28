Șoferi băuți, scoși din trafic de polițiști

La data de 27 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.3 Hlipiceni au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Hlipiceni, un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani, din aceeași localitate. Întrucât emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 27 august 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.3 Hlipiceni au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Lunca, un autovehicul condus de un bărbat de 52 de ani, din aceeași localitate. În urma testării cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.