Șofer băut scos din trafic de polițiști

La data de 1 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au oprit pentru control, pe strada George Enescu, din orașul Darabani, un autoturism condus de un bărbat, de 50 de ani, din aceeași localitate. Întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească, pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.