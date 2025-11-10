Șofer băut scos din trafic de polițiști

La data de 9 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săveni au oprit pentru control, pe DJ 292, în localitatea Chișcăreni, un autoturism condus de un tânăr, de 28 de ani, din comuna Știubieni. Întrucât emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.