Sistemul de prelevare a datelor biometrice (EES) a devenit operațional la frontiera de la Stânca-Costești

De azi, 12 octombrie, cetățenii moldoveni care intră în Uniunea Europeană (UE) trebuie să se conformeze, noilor cerințe ale sistemului de prelevare a datelor biometrice (Entry/Exit System – EES). Acesta este aplicat, la prima etapă, în punctul de trecere a frontierei moldo-române la Stânca-Costești.

Cetățenilor moldoveni care trec granița prin acest punct li se colectează date biometrice: imaginea facială și patru amprente digitale. Sistemul a devenit operațional de la ora 10:00, după ce câteva ore a fost testat. Procedurile sunt aplicate de partea română. Moldovenii cu cetățenie română nu sunt supuși procedurilor. Sistemul va fi implementat treptat, în următoarele șase luni, și în restul PTF de la granița moldo-română. Urmare a aplicării noilor proceduri, pașapoartele nu vor mai fi ștampilate, iar durata șederii va fi monitorizată electronic. La călătoriile ulterioare, verificarea va fi automată. Amprentarea nu se aplică copiilor sub 12 ani, persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă și deținătorilor de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Poliția de Frontieră au anunțat că timp de un an vor testa în PTF Costești-Stânca un „model european de control unic la frontieră”, bazat pe cooperare interinstituțională și delegare de competențe între autoritățile responsabile de control.

EES se aplică doar cetățenilor care nu fac parte din UE ce efectuează șederi de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile pe teritoriul comunitar.